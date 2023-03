Musk: beperkte zichtbaarheid niet-abonnees op Twitter

Volgens Musk is het alleen opnemen van betalende gebruikers in die lijst „de enige realistische manier” om „de hordes geavanceerde kunstmatige-intelligentiebots” tegen te houden. Sinds hij Twitter in oktober overnam heeft Musk bots, geautomatiseerde Twitter-accounts, al eerder proberen te beperken of als excuus gebruikt om bepaalde maatregelen te nemen. Dat doet hij doorgaans zonder bewijs te geven dat bots een probleem vormen op Twitter.

De nieuwe stap lijkt volgens critici dan ook bedoeld om meer abonnementen te verkopen. Bij het afsluiten van zo’n Twitter Blue-abonnement staat nu al dat betalende abonnees „bovenaan komen te staan” in lijsten van reply’s, mentions en in zoekopdrachten. Met het weren van niet-abonnees uit de ’For You’-lijst wordt daarmee een volgende stap gezet.

Daarnaast kunnen niet-abonnees straks geen peilingen meer aanmaken, aldus Musk. Nu kan iedereen nog de mening van zijn volgers vragen door middel van een meerkeuzestemlijstje.