Kaatsfanaat Mark (21) lag weken in coma door meedogenloze bacterie: ’Van kerngezond binnen 24 uur doodziek’

FRANEKER - In huize Minnesma in Dronrijp draait het zomers veel om kaatsen. Vader Simon (50) deed liefst 17 keer mee aan de kaatsklassieker PC, die woensdag weer begint, en won de belangrijkste kaatsprijs in 1995. Zoon Rick (18) debuteerde in 2022 op het heilige gras van It Sjûkelân. Weliswaar kleurloos, maar de drie jaar oudere Mark is er nog steeds opgewonden over. Hij wil net als zijn vader en broer die beroemde PC ook eens als speler beleven. Maar nadat zijn lichaam bijna kapot werd gemaakt door een levensgevaarlijke bacterie is hij nu al intens blij dat hij het als toeschouwer mag meemaken.

Mark (r.) lag wekenlang in coma en steunt nu zijn broer Rick die deelneemt aan de kaatsklassieker PC Ⓒ Anne van der Woude