Apple werkt aan gezichtsherkenning mét mondkapje

iPhone-gebruikers die ook een Apple Watch dragen, konden al met een mondkapje gebruikmaken van de Face ID-gezichtsscanner. Maar het Amerikaanse techbedrijf werkt aan updates waarbij alle gebruikers met een iPhone 12 of nieuwer alleen maar het gebied rond de ogen hoeven te ontbloten om herkend te worden. Dat kan dan door een nieuwe functie in te schakelen op je telefoon, ’Gebruik Face ID met masker’, meldt The Daily Mail. Daarvoor hoeft niet eens een nieuwe scan van je gezicht te worden gemaakt.

Op dit moment wordt het nieuwe systeem nog getest. Dat duurt naar verwachting nog hooguit enkele maanden.