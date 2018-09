Gezinnen wanhopig om ov-prijzen

Vorig jaar kostte een ov-jaarkaart met bijproducten waardoor alle gezinsleden onbeperkt gebruik konden maken van de trein, bus, tram en metro ruim 6000 euro, inmiddels is dat 13.500 euro. Voor 09.00 uur reizen is nu daarentegen ook mogelijk, terwijl dat voorheen niet zo was. Stefan Flos uit Culemborg, wiens drie dochters onderwijs volgen aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam, is volgens de krant de wanhoop nabij. Alle drie worden ze gezien als 'toptalentjes in wording'. Iets waar Flos trots op is, maar de financiële gevolgen leiden tot kopzorgen. Ruim 6.000 euro was al nauwelijks op te brengen, maar nu de tarieven zijn veranderd, zijn de zorgen bij Flos flink toegenomen.

Een woordvoerder van NS laat weten dat de prijsstijging niet de NS te verwijten is, maar komt door het doorvoeren van prijzen van andere vervoersbedrijven van tram, bus en metro.