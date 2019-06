Oude uitvinding spaart hartpatiënt binnenkort

De bedenker van deze bypass voor diep in het fijnmazige en fragiele brein, de Utrechtse neurochirurg prof. dr. C.A.F. Tulleken, heeft deze ’omleiding’ geschikt gemaakt voor dichtgeslibde hartvaten. Net als in de hersenen wordt de bypass niet gehecht, maar bij het hart met permanente knijpertjes vastgeklikt.

Nog dit jaar zullen de eerste hartpatiënten in het Deutsches Herzzentrum van het Charité universiteitsziekenhuis in Berlijn de nieuwe Nederlandse ’knijper-bypass’ krijgen.

Hart kan blijven tikken

Geheel anders dan bij de ruim 9000 conventionele bypassoperaties per jaar in Nederlandse ziekenhuizen (en overal elders in de wereld), wordt bij de nieuwe methode eerst de vaatomleiding aangelegd, voordat een laserkatheter de open verbinding naar de kransslagader maakt en de bloedstroom door de omleiding op gang komt. Het hart hoeft er niet voor te worden gestopt.