Timmermans over strijd tegen broeikasgassen: ’We breken door muren heen’

Frans Timmermans: „Zelden is een zo groot beleidspakket afgesproken. Dit gaat over de hele economie.” Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De Europese Commissie heeft woensdag een pakket klimaatmaatregelen gepresenteerd dat op een brede manier zal ingrijpen in ons dagelijks leven. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen door landen van de Europese Unie te verlagen met 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Eurocommissaris Frans Timmermans spreekt enthousiast van een doorbraak. Maar wat betekenen deze plannen voor Nederland?