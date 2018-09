Hoge Raad: werknemers mogen eerder staken

Volgens het hoogste rechtscollege hoeft een staking niet het uiterste middel te zijn. Ook hoeven stakingen niet van tevoren worden aangekondigd. De Hoge Raad nuanceert daarmee eerdere uitspraken en stelt dat het stakingsrecht ruimer kan worden opgevat.

De uitspraak ging over een staking bij de Amsterdamse zorginstelling Amsta eind 2012 en begin 2013. Vakbond FNV had een collectieve actie in de vorm van werkonderbrekingen van telkens twee uur georganiseerd, toen overleg over een nieuwe cao op niets uitliep.

De kortgedingrechter oordeelde dat er sprake was van een onaangekondigde bedrijfsbezetting. Ook het gerechtshof vond in hoger beroep dat de actie terecht was verboden. De FNV ging in cassatie bij de Hoge Raad en die heeft het arrest van het gerechtshof nu vernietigd. De hoogste rechter verwijst daarbij naar het Europees Sociaal Handvest (ESH) dat het stakingsrecht ruimer interpreteert.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet dat stakingen nooit meer verboden of beperkt kunnen worden. De rechtmatigheid van een staking kan nog altijd worden getoetst aan allerlei criteria zoals de verhouding tussen de actie en het nagestreefde doel en de schade die een actie veroorzaakt bij de werkgever of aan derden.