Tal van arrestaties rond ADO-stadion, aanhoudingen na onrust bij De Graafschap

De supporters gaven volgens de politie ’geen gehoor aan onze vorderingen om het gebied te verlaten’, meldt de politie. Eerder werd opgeroepen om niet naar het stadion toe te gaan. De vaccinatielocatie bij het stadion werd al om 13.00 uur gesloten vanwege de degradatiekraker die ’s middags om 14.30 uur begon. De GGD deed dat uit voorzorg. Woensdagavond liep het in Doetinchem al uit de hand nadat De Graafschap promotie verspeelde. Zeven personen zijn aangehouden, werd donderdag duidelijk.

Den Haag verwachtte dat fans na de wedstrijd, of ADO nou wint of verliest, lang zullen blijven hangen. De hekkensluiter speelt tegen Willem II en bij winst kan het de kans op degradatie verkleinen, maar in de rust stonden de Hagenezen teleurstellend 0-3 achter. Voor de wedstrijd waren er al ADO-aanhangers bij het stadion die vuurwerk afstaken.

De priklocatie bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Ⓒ regio15

GGD Haaglanden laat weten dat het geen probleem is dat de priklocatie even dicht gaat. Alle vaccinaties die vanmiddag in het ADO-stadion gezet zouden worden, zijn verplaatst naar de nieuwe locatie in Rijswijk, in de Broodfabriek. „Iedereen die hier vanmiddag geprikt zou worden heeft van ons een bericht gekregen met een nieuwe locatie”, meldt Marcel Baas, communicatieadviseur van GGD Haaglanden.

Vuurwerk en arrestaties in de Achterhoek

Tijdens de ongeregeldheden woensdagavond in Doetinchem zijn zeven personen aangehouden. Nadat de voetballers van De Graafschap promotie naar de eredivisie waren misgelopen, waren er ondanks oproepen om thuis te blijven, ongeveer 400 fans bij stadion de Vijverberg. De meesten van hen gingen naar huis, maar een groepje jongeren zocht de confrontatie met de politie, aldus de zegsman van burgemeester Mark Boumans.

Volgens de politie ging het om ongeveer 150 personen die niet wilden vertrekken. De mobiele eenheid werd ingezet om ze alsnog bij het stadion te laten vertrekken. Daarbij werd met stenen, fakkels, vuurwerk en glas naar de politie gegooid. Twee ME’ers raakten lichtgewond, aldus de politie die aangeeft dat er „fors geweld richting de politie” is gebruikt. Vijf personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, twee voor belediging. „Uiteraard begrijpen we de teleurstelling over de wedstrijd, maar dat is geen reden om geweld te gebruiken”, is de boodschap van de politie.

Politie en Openbaar Ministerie doen verder onderzoek, aldus de woordvoerder van de gemeente. Hij geeft aan dat de jongeren uit waren op rellen. „Dit past absoluut niet bij De Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder hebben meegemaakt.” Volgens de gemeente is duidelijk dat deze mensen geen supporters van de Graafschap zijn. „Zij hebben met hun acties veel schade aangericht aan de club en de supporters. Ook hebben zij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners rond de Vijverberg enorme schade toegebracht. Dat is onacceptabel en we willen daarom ons medeleven uiten richting de buurtbewoners. Dit mag nooit meer gebeuren!”

Overigens werden in Deventer, waar aanhangers vierden dat Go Ahead Eagles wel promoveert naar de eredivisie, drie mensen aangehouden. Twee voor het gooien van vuurwerk naar de politie en een voor belediging, meldt de politie.