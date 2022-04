Metroduwer Rotterdam krijgt twee jaar celstraf

Het slachtoffer belandde door de plotse duw op het spoor. Ze kon op het nippertje worden gered door enkele omstanders, onder wie een man op krukken. De bestuurder van de naderende metro kon ook net op tijd remmen om een botsing te voorkomen. Het 3-jarige kindje van de vrouw en dader Javid A. (30) zag alles gebeuren.

„A. heeft geprobeerd zijn ex-vrouw van het leven te beroven door haar op de metrobaan te duwen”, oordeelden de rechters. „De kans dat zij een aanrijding met de metro met haar leven zou hebben moeten bekopen, is aanmerkelijk. Het is alleen te danken aan het adequate optreden van de metrobestuurder en omstanders dat ze niet is overleden.”

Scheiding

Javid A. was op 25 oktober vanuit Frankrijk naar Nederland gekomen om zijn kind te zien. In dat land was hij eerder veroordeeld wegens mishandeling van zijn toenmalige vrouw. Na hun scheiding verhuisde zij naar Nederland, maar bleef A. haar lastigvallen.

Vanwege de nieuwe veroordeling legden de rechters A. behalve de celstraf ook een gebiedsverbod op van vijf jaar voor de provincie Zuid-Holland. In die periode mag A. ook geen contact leggen met zijn zoontje en de ex-vrouw. Bij elke overtreding verdwijnt A. weer voor twee weken achter de tralies.