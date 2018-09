Arriva: push-ups eenmalige ludieke oplossing

Vervoersbedrijf Arriva maakt er geen punt van dat een conducteur een reiziger vrijdagavond de keuze liet om tien keer op te drukken of een boete van 35 euro te betalen. „We zien het als een ludieke eenmalig oplossing”, aldus een woordvoerster van Arriva. „Deze steward is heel bekwaam en hij heeft ingespeeld op hoe de situatie op dat moment was. Dat moet een keer kunnen”.