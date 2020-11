Trump-campagne spant kort geding aan om verkiezingen Pennsylvania

President Donald Trump zwaait op zondag 8 november naar supporters als hij vertrekt van de golfbaan in Sterling. Ⓒ AP

WASHINGTON - Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een kort geding aangespannen om de verkiezingen in de staat Pennsylvania. Het team van Trump wil via de rechter voorkomen dat verkiezingsfunctionarissen van de staat Pennsylvania de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in die staat verklaren.