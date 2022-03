Kapotte leesbril speelt Marengoverdachte parten

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Razzouki is naast Ridouan Taghi een van de belangrijkste verdachten in het proces dat gaat over meerdere liquidaties en moordpogingen. De man werd pas in december vorig jaar door Colombia uitgeleverd aan Nederland en verscheen dinsdag voor het eerst in de zittingszaal.

Volgens zijn advocaten is de leesbril van de verdachte gesneuveld tijdens het overbrengen van Colombia naar Nederland. Nu is hij niet in staat om het dossier te lezen en zich voor te bereiden op zijn zaak. Na aandringen van zijn advocaten is pas onlangs een opticien op bezoek geweest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, maar een leesbril heeft Razzouki nog steeds niet.

Een simpel exemplaar van een paar euro is kennelijk geen optie en volgens zijn advocaten kan Razzouki de teksten niet uitvergroten op de simpele laptop waarover hij de beschikking heeft.

