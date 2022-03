Leger ingezet bij Marengo-proces, hoongelach om kapotte leesbril Saïd Razzouki

Zwaarbewapende agenten stonden zij aan zij met hun al even goed voorbereide collega’s in groene camouflagepakken. De militairen worden ingeschakeld vanwege een tekort aan menskracht bij de politie. Megaprocessen rond georganiseerde criminaliteit slokken steeds meer tijd op van de politie, die de afgelopen jaren ook al zwaar werd belast door de vele demonstraties tegen de coronamaatregelen.

Het proces heeft enkele maanden stilgelegen, omdat ook het proces Eris van start ging, waarin veel advocaten optreden die ook verdachten in Marengo bijstaan.

In Eris staan 21 verdachten terecht, voor een deel leden van motorclub Caloh Wagoh dat een moordcommando zou zijn geweest voor Ridouan Taghi. Op 21 januari eiste het OM vijf keer levenslang tegen de hoofdverdachten in Eris. De moorden in Marengo speelden zich af tussen 2015 en 2017. Eris gaat over moorden vanaf begin 2017.

Taghi staat vooralsnog alleen in Marengo terecht, omdat het OM ervan uitgaat dat hij in dat proces al tot levenslang zal worden veroordeeld. In Nederland kun je niet meer dan één keer levenslang krijgen. In tegenstelling tot Eris, wordt de voortgang van Marengo geplaagd door incidenten, waarvan de moorden op de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. de ernstigste waren.

Said Razzouki dinsdag in de rechtbank op een tekening. Ⓒ petra urban

Dinsdag kwam de site en het YouTubekanaal MarengoLeaks met de mededeling de komende tijd „explosieve onthullingen” te zullen doen over de overheid, het Marengo strafproces rond kroongetuige Nabil B., de Mocro maffia en Ridouan Taghi. Wat die onthullingen precies gaan inhouden, is nog de vraag.

Maandag diende er een kort geding dat tot doel had om de uitzending van Een Vandaag van dinsdagavond te verbieden, waarin advocaat Derk Wiersum kort voor zijn dood, kritiek leverde op het Openbaar Ministerie dat het niet nodig vond om familieleden van de kroongetuige te beveiligen.

In de opnamen vertelt Wiersum dat het Openbaar Ministerie en de politie geen rekening leken te houden met een moord. Wiersum: „Daar heb ik me in deze zaak wel over verbaasd. De keuzes over veiligheid zijn gemaakt op basis van wat er in het verleden gebeurd is, terwijl dat niet echt een garantie voor de toekomst is.” De familie vreesde represailles. „Waar ze bang voor waren? Dat er iemand doodgeschoten zou worden. Zij waren ’the most likely targets’ en daar waren zij bang voor.” Vier maanden later werd Wiersum doodgeschoten.

De uitspraken van de advocaat zijn niet nieuw. Ook naderhand leverde Nabil B. geregeld stevige kritiek op de gebrekkige beveiliging van zijn familieleden. Dat er een opname is uitgelekt waarin Wiersum daarover spreekt met andere advocaten, is wel opmerkelijk.

In de bunker in Osdorp leek de buitenwereld dinsdag ver weg. Daar vormde de kapotte leesbril van Saïd Razzouki een belangrijk gespreksonderwerp. Razzouki werd in december vorig jaar uitgeleverd door Colombia en verscheen dinsdag – zwijgend - voor het eerst in de rechtbank waar het proces waarin hij terechtstaat al ruim drie jaar loopt. Volgens het Openbaar Ministerie was hij de rechterhand van Ridouan Taghi.

De politie komt handen tekort bij de beveiliging van het Marengo-proces tegen onder andere Ridouan T. Daarom zijn er vanaf 1 maart ook militairen te zien in het straatbeeld rond de bunker in Amsterdam. We keken mee tijdens een training van dit speciale beveiligingsteam.

Tijdens de reis naar Nederland sneuvelde zijn leesbril, waardoor hij niet in staat is om zelf zijn dossier te lezen, aldus zijn advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land. Op Twitter regende het suggesties waar snel een goedkoop leesbrilletje op de kop kan worden getikt. Zelfs de rechtbankvoorzitter vroeg zich af of de Hema in Vught geen oplossing kon bieden. Er is inmiddels een opticien op bezoek geweest.

Op 8 juni begint het OM aan het requisitoir, dat negen of tien dagen in beslag zal nemen.