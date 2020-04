Britse minister: Boris Johnson moet tijd nemen voor herstel

Tijdens een persbijeenkomst in Downing Street zei Patel dat „de boodschap aan de minister-president is dat we willen dat hij beter wordt en dat hij wat tijd nodig heeft om te rusten, te herstellen en op krachten te komen.” „Dat is van vitaal belang”, aldus Patel. „Het hele kabinet ondersteunt deze boodschap.”

Priti Patel tijdens de persbijeenkomst in Downing Street. Ⓒ AFP

Johnson lag op de intensive care na een besmetting met het longvirus. Daarbij kreeg hij ook zuurstof toegediend.

Bekijk ook: Britse premier Boris Johnson speelt sudoku

Patel bood ook haar verontschuldigingen aan „indien zorgverleners het gevoel hebben dat zij onvoldoende beschikking hadden over beschermende middelen”, zoals mondkapjes en spatbrillen.

Bekijk ook: Arts die premier Johnson vroeg om beschermende middelen overleden

Artsen en verpleegkundigen beklaagden zich de afgelopen dagen over het gebrek aan mondkapjes en spatbrillen en vroegen Patel daarom excuses.

„Het is onvermijdelijk dat de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen groot is en dat de druk hoog is. De vraag groeit exponentieel”, zei ze.

In de nieuwste corona-update: de ideeën van een Duitse viroloog over een mogelijke uitweg uit de lockdown en grote zorgen in Italie om een corona-neveneffect. Verder nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.