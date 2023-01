STAP-budgetten voor wandelcoaches en edelsteentherapeuten: ’Veel goudzoekers’

Het STAP-budget is een subsidieregeling van de overheid waarbij Nederlanders 1000 euro krijgen voor een opleiding of cursus om zich te kunnen bijscholen.

De nieuwe regeling kost de overheid zo’n 200 miljoen per jaar. Hiermee kunnen tal van cursussen worden gevolgd. Een groot deel (58%) van de cursisten komt echter in handen van een klein aantal aanbieders. Zo wist ‘fianfluencer’ Madelon Vos 2500 mensen te paaien voor een online-videocursus waarmee deelnemers leren om middels een ‘technische analyse’ grafieken en historische informatie af te lezen om voorspellingen te kunnen doen op de cryptomarkt. Opbrengsten: 2 miljoen euro. Deze ’technische analyse’ is volgens The Economist echter ‘financiële astrologie’. Onzin dus. Om deelnemers over de streep te trekken, loofde ze onder meer een scooter, Iphone 13 en een bitcoin uit aan vrienden en bekenden die cursisten wisten te strikken.

Kwakzalverij

Ook ging er veel geld naar opleiders voor beroepen zonder wetenschappelijke basis, zoals homeopaat of orthomoleculair therapeut. Tot grote zorgen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). Civas uit Haarlem verdiende ruim 5 miljoen euro met het STAP-budget met cursussen als geweldloze communicatie (16.705 euro), kindertekeningen analyseren (10.300), aura- en chakrahealing (12.305), edelsteentherapie (19.240 euro), wandelcoach (99.195 euro) en innerlijk kind-therapie (47.755 euro), meldt Follow the Money.

Ook kleinere aanbieders haalden geld op met cursussen als neurofeedback-trainer, waarvoor nog elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. ,,Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek”, meldt het bedrijf Neuro Academy op de website. Klinisch neuropsycholoog Ponds stelt tegenover het medium dat cursisten die in het werkveld aan de slag gaan zelfs schade kunnen berokkenen, zeker bij de behandeling van ADHD, depressies en angststoornissen. ,,Ik ben stomverbaasd dat hier zo makkelijk overheidsgeld naartoe gaat. STAP heeft zo te zien veel goudzoekers aangetrokken.”