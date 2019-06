Forensisch coördinator zaak Jos B. blijkt overleden

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht terug.

Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe forensisch coördinator ingesteld, die zich moest inlezen. De zaak wordt daardoor dit jaar niet meer inhoudelijk behandeld.

Een einddossier over deze zaak wordt rond oktober verwacht. Niet zoals eerder gepland voor de volgende zitting op 27 augustus.

Twee deskundigen aangesteld

De Officier van Justitie (OvJ) heeft de wens twee deskundigen op het gebied van de Bayesiaanse methode van kansberekening aan te stellen: Frans Alkemade en Ronald Meester. Die deskundigen moeten volgens de OvJ behulpzaam zijn bij het interpreteren van het forensisch bewijs. De OvJ geeft aan te willen dat die deskundigen ’elkaars tegenpolen zijn’.

Alkemade en Meester moeten volgens de OvJ via die statistische methode aangeven welke hypotheses waarschijnlijker zijn. Alkemade drukt dat uit in getallen. Meester gaat daarin minder ver.

De Officier van Justitie reageert ontkennend op de vraag van de rechter of deze deskundigen een medische achtergrond hebben. De rechtbank is niet enthousiast over de wens van de OvJ.

De Bayesiaanse methode is niet onomstreden: de werkwijze is toegepast in meerdere strafzaken, maar ligt geregeld onder vuur.

Advocaat Roethof vraagt de rechtbank ’alsjeblieft, alsjeblieft’ af te zien van de vordering van het OM om deskundigen Alkemade en Meester te benoemen.

B. weigert verklaring te geven

Jos B. heeft een verklaring op papier gezet maar weigert deze aan de rechtbank of het OM te geven. Zijn advocaat Roethof heeft deze verklaring wel.

Dna-verwantschapsonderzoek

B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen. De jongen uit Heibloem verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen.

B. kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot dna-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn dna op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent dna-match. B.’s dna werd gevonden op kleding van de jongen.

Na een internationale klopjacht werd hij in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Hij zit sindsdien vast.