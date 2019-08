Tienduizenden betogers in Moskou

Demonstranten zijn boos omdat meerdere oppositiefiguren niet mogen meedoen aan lokale verkiezingen in de Russische hoofdstad. Sommige mensen hielden afbeeldingen omhoog van activisten die zijn opgepakt bij eerdere demonstraties.

„Ik ben woedend om dit gebrek aan rechtvaardigheid op alle niveaus. Ze sluiten kandidaten uit die het benodigde aantal handtekeningen hadden opgehaald. En ze arresteren mensen die vreedzaam demonstreren”, zei een 60-jarige vrouw.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies meededen aan de betoging. Een organisatie die het aantal deelnemers bij manifestaties bijhoudt, telde bijna 50.000 demonstranten. De politie kwam met een veel lagere schatting en sprak over 20.000 demonstranten.

Sint-Petersburg

De autoriteiten hadden de manifestatie goedgekeurd. Bij andere recente betogingen, waar geen toestemming voor was gegeven, zijn meer dan 2000 mensen opgepakt. Ook veel prominente politici van de oppositie zitten vast.

De politie arresteerde voorafgaand aan de demonstratie van zaterdag advocate Ljoebov Sobol, wier kandidatuur voor de verkiezing in Moskou was afgewezen. Zij deelde een filmpje op Twitter waarop te zien is hoe gemaskerde veiligheidstroepen haar kantoor binnenvallen.

Ook op andere plaatsen in Rusland is gedemonstreerd. Protestmonitor OVD-Info meldt dat zeker 55 mensen zijn opgepakt in Sint-Petersburg, tien in Moskou en zeven in Rostov aan de Don.