2000 mensen raken mogelijk uitkering kwijt

De verpleegkundigen waren ingezet omdat de uitkeringsinstantie met een grote achterstand kampt. Normaal gesproken wordt de keuring gedaan door een verzekeringsarts. Eind maart gaf de minister al aan dat deze werkwijze „in operationele en juridische zin” fout was. Deze praktijk deed zich alleen bij het UWV in Groningen voor en werd door RTL Nieuws naar buiten gebracht.

„Ik realiseer me dat dat voor velen van hen vervelend is en tot onzekerheid leidt”, schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer. Vóór 15 september moeten alle 1991 mensen uitsluitsel krijgen over hun herbeoordeling. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze hun uitkering moeten terugbetalen, aldus de minister.

Het UWV heeft alle betrokkenen inmiddels op de hoogte gesteld en hun verontschuldigingen aangeboden.