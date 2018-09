Racistische website kerkschutter

Op de foto's poseert Roof onder andere met vuurwapens en verbrandt hij een Amerikaanse vlag. Roof schoot donderdag negen mensen dood in een kerk in Charleston. Waarschijnlijk had hij racistische motieven. De website, die in februari onder de naam Dylann Roof werd geregistreerd, heeft links naar andere sites waarop racistische taal staat.

Op de website geeft de schrijver van de tekst een cryptische 'verklaring' voor zijn daad. Hij zegt dat hij geen keus had en dat Charleston een voor de hand liggende keuze was vanwege de geschiedenis van de stad, die op een bepaald moment verhoudingsgewijs het hoogste aantal zwarte inwoners van het land had.