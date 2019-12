Traditie met haan in mast op Schiermonnikoog mag blijven

Het Comité Dierennoodhulp had gehoopt dat de evenementenvergunning voor het zogenoemde Kallemooifeest op Schiermonnikoog zou worden geweigerd omdat het dierenwelzijn in het geding zou zijn, maar de Raad van State ging daar niet in mee.

Dierenmishandeling ’wel degelijk aangetoond

„Het is onbegrijpelijk dat de Raad van State het niet eens is met de eerdere uitspraak van de rechtbank Noord Nederland. Die gaf aan dat dierenmishandeling wel een grond zou kunnen zijn om de evenementenvergunning te weigeren”, aldus het Comité Dierennoodhulp. „We hebben bij de Raad van State met vijf deskundigen aangetoond dat het wel degelijk dierenmishandeling is en dus had de vergunning geweigerd moeten worden. Dierenmishandeling kan op deze manier structureel blijven plaatsvinden.”

Comité geeft strijd niet op

De woordvoerster laat weten dat het comité de strijd voor het welzijn van de haan niet opgeeft. Voor de volgende editie van het Kallemooifeest zal het comité de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA vragen om te handhaven. „We hopen dat de NVWA dan gaat optreden tegen dierenleed.”