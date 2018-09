Komeetlander 'maakt het goed'

De verkenner Philae maakte in november een historische landing op een komeet maar ging door gebrek aan energie in winterslaap. Vorige week zaterdag liet de robot voor het eerst anderhalve minuut van zich horen. Een dag was er weer contact, maar dat was van slechte kwaliteit.

Het signaal van vrijdag werd opgepikt in de VS en is daarna doorgezonden naar de DLR. Het was de eerste keer dat het signaal langere tijd stabiel bleef. Volgens de organisatie is de komeetlander inmiddels warm genoeg om energie op te slaan.

De Philae staat op het oppervlak van de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko, op ongeveer 304 miljoen kilometer afstand van de aarde. Nu duidelijk is dat de Philae het goed doet, willen onderzoekers uitzoeken hoe het onderzoek met de komeetlander kan worden hervat.