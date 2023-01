Premium Het beste van De Telegraaf

Hit op TikTok en haalt zelfs de New York Post She Hulk wordt steeds groter: 160 kilo weegt spierbundel Jackie nu

Door Marten Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eigen foto’s

SCHAGEN - Midden in de nacht komt de telefoon van Jackie Koorn uit Schagen ineens tot leven. Berichtjes, meldingen, een heleboel gepingel. Als ze ’s morgens haar sociale media checkt weet ze niet wat ze ziet: ze heeft ineens vijfduizend volgers erbij op Instagram. ,,Ik snapte er niks van. Wat was er aan de hand? Toen bleek dat de New York Post mijn verhaal op de website had gepubliceerd. Door het tijdsverschil hadden een heleboel mensen dat al gelezen en dus ook mijn Instagram-account gevonden. Ik was in één keer van 25.000 naar 30.000 volgers gegaan. Bizar.’’