Huis ten Bosch voor 59 miljoen opgeknapt

Aanvankelijk was sprake van renovatie in fases, maar dat zou, volgens nieuwe berekeningen, 73 miljoen kosten. Daarbij komt dat bepaalde delen ook meer snelheid vereisen: uit technisch onderzoek is naar voren gekomen dat de renovatie van het middendeel en de Haagse vleugel binnen tien jaar moet plaatsvinden. De eerste fase werd oorspronkelijk berekend op 35 miljoen, maar die werkzaamheden komen nu al uit op 41,5 miljoen. Er is meer asbest dan gedacht en ook zijn er meer problemen met dak, schoorstenen en bordestrap.

Het kabinet is destijds te stellig geweest dat de klus in twee delen zou kunnen worden uitgevoerd en dat had niet gemoeten, aldus premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Zoiets moet in de toekomst beter, erkende hij.

Bezichtiging van de Oranjezaal zal straks gratis zijn. In augustus volgt meer informatie over deze zeer bijzondere mogelijkheid om een kijkje te nemen in het paleis. Alexander Pechtold van D66 juicht de openstelling zeer toe: „Ik denk dat veel mensen deze prachtige, monumentale ruimte graag een keer willen zien. Hartstikke goed besluit van het kabinet om die mogelijkheid nu te bieden.” Hij wilde dit al langer.

Ingetogen

Pechtold is niet te spreken over de dure renovatie en de wijze waarop de bedragen tot stand zijn gekomen. Van 35 miljoen voor de oorspronkelijke eerste fase waarna men later wel verder zou zien, is het nu dus 59 voor het geheel. „Al te hoge kosten en slechte communicatie daarover maken de koning onnodig kwetsbaar. De premier zou het koningschap toekomstbestendig moeten maken, dat wil zeggen ingetogen waar het moet, koninklijk waar het kan.”