Politie Limburg zoekt vermist meisje (13) bij Duitse grens

Het meisje heet Selina. Ze zou volgens de politie redelijk verward zijn vertrokken en is voor het laatst gezien in het gebied de Venloër Heide, net over de Duitse grens. Om die reden zoekt ook de Duitse politie mee. Het meisje is 1,65 meter lang, draagt zwarte kleding en heeft lang blond haar. Mensen die haar zien wordt gevraagd 112 te bellen.

Een woordvoerster van de politie zei zich „ernstige zorgen te maken over haar toestand”. Voor zover bekend is Selina dinsdagochtend alleen vertrokken, ze is niet opgehaald of iets dergelijks.