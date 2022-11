Vermist meisje (13) ’in goede gezondheid’ teruggevonden in Duitsland

Binnenland

Kroatisch stel tijdens trip naar Rotterdam spoorloos verdwenen: ’Niets meer gehoord’

Een Kroatisch stel dat vanuit het vaderland onderweg was naar Rotterdam, is spoorloos verdwenen. Autoriteiten in het Oost-Europese land houden er rekening mee dat de twee in ons land zijn aangekomen, maar tasten in het duister over wat er is gebeurd en waar ze nu precies zijn.