'Spielberg sluit megadeal met 11-jarige actrice'

TMZ schrijft dat actrice Ruby met de eerste film een bedrag van 85.000 dollar (ruim 75.000 euro) zal verdienen. Als blijkt dat dit een succes wordt dan is de kans groot dat het meisje ook in een tweede en derde film, over de vriendschap tussen een meisje en een reus, zal spelen. En daarmee kan Barnhill nog veel meer verdienen.

In het contract staat dat Ruby voor een mogelijk tweede film en derde film nog tussen de 250.000 dollar en 400.000 dollar per productie kan krijgen. Volgens de website zitten hier nog geen bonussen bij.