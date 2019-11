Mogelijk opnieuw geschoten bij Zandvoortse flat

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De politie is bezig met buurt- en sporenonderzoek. Het gebied achter een van de flats in de Noord-Hollandse badplaats is afgezet, meldt NH Nieuws.

Het is niet duidelijke of er daadwerkelijk geschoten is. Er zijn nog geen hulzen gevonden en er raakte voor zover bekend niemand gewond.

Signalement mogelijke schutter

Getuigen hebben een signalement van een man doorgegeven die de benen nam na het incident. Het gaat om een man in donkere kleding (mogelijk donkerblauw) met capuchon. Hij zou vanuit de Keesomstraat zijn weggerend, maar in welke richting is niet bekend.

Eerder raak

Twee weken geleden werd er al geschoten bij een flat in de Keesomstraat. Toen werden er door de politie meerdere hulzen gevonden, raakten een aantal auto’s beschadigd en sneuvelden er ruiten.

