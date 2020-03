Van der Valk en Fletcher gaan coronapatiënten onderbrengen

Het gaat dan om patiënten die "te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis", aldus de woordvoerder van het coronacentrum dat nu wordt voorbereid in een Van der Valk-hotel in Urmond (Limburg). In de rest van het land worden soortgelijke centra voorbereid.

Het coronacentrum is een initiatief van huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio. Momenteel wordt hard gewerkt om het coronacentrum zo snel mogelijk klaar te maken.

Ook Fletcher Hotels is druk bezig met het organiseren van zorgopvanglocaties. Volgens topman Rob Hermans gaat het om zorglocaties voor coronapatiënten, zorglocaties voor ouderen die geen corona hebben, en locaties voor ziekenhuispatiënten zonder corona.