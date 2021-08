Moeder containerbaby heeft nog zes kinderen: ’Die zijn alles voor mij’

De moeder is afkomstig van Madagaskar en werd pas zeven jaar na de vondst van de baby in Duitsland aangehouden. Ze liep tegen de lamp door een vingerafdruk op de tas waarin Nowena zat.

Bij de politie legde ze tegenstrijdige verklaringen af. Tijdens een van acht politieverhoren zei ze dat zij degene was die haar in de vuilstort heeft gegooid. Maar bij andere verhoren beweerde ze dat de vader dat moet hebben gedaan, ene Kaba. Hij zou haar hebben verdoofd, toen was haar baby weg en later zou haar een grafje zijn getoond.

Die vader is echter onvindbaar. De politie heeft met haar rondgereden in de wijk op zoek naar Kaba, maar ook buurtbewoners hebben nog nooit van hem gehoord.

Tekst loopt door onder de foto.

’Ik ben niet degene die dit heeft gedaan’, zei de moeder via een videoverbinding vanuit het huis van bewaring. ’Ik heb nog veel andere kinderen, die zijn alles voor mij. Ik heb niet de moed hen iets kwaads aan te doen. De aanklacht doet me heel erg pijn.’

Gehuil

Op een oktoberochtend in 2014 hoorde een horecamedewerkster na haar nachtdienst babygehuil uit een vuilcontainer komen. Ze belde 112 en even later tilde brandweerpersoneel een meisje van een week of twee levend tussen het afval vandaan. De zuigeling droeg een rompertje met ’ik hou van opa’.

Bekijk ook: Agent schrijft over containerbaby

Niemand had gezien wie het kind in de bak had gegooid, toch waren er aanwijzingen. Het kind droeg een pleister op de voet – een arts had haar een hielprik gegeven. Haar luier werd in slechts vier ziekenhuizen gebruikt. Met die puzzelstukjes was er waarschijnlijk snel een naam komen bovendrijven, maar het medisch beroepsgeheim stak een spaak in het wiel. Hulpverleners mochten geen informatie prijsgeven, tot ergernis van de speurders. Pas in februari werd de inmiddels 31-jarige moeder opgespoord in Duitsland, dankzij een vingerafdruk op de tas.

Het meisje is inmiddels zes. Ze werd eerst ondergebracht bij een pleeggezin en daarna geadopteerd.

De zaak gaat in november verder.