Versailles doet aangifte na bekladden 'vagina'

Bij het paleis is deze maand het werk 'Dirty Corner' van Anish Kapoor onthuld, dat gekscherend de „vagina van de koningin” wordt genoemd om de gelijkenis met een vrouwelijk geslachtsdeel.

De kunstenaar gaat vrijdag zelf poolshoogte nemen bij het werk om te beslissen of hij de installatie in de oorspronkelijke staat terugbrengt of de gele verf laat zitten, meldt Le Figaro.