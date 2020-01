Nieuw sterfgeval in China door coronavirus

De 89-jarige man die zondag in in de Chinaese stad Wuhan overleed, is gestorven na ademhalingsproblemen, zo heeft de lokale gezondheidscommissie laten weten. Wuhan bevindt zich in het centrum van de uitbraak van het virus waarmee meer dan 200 mensen zijn besmet.

Australiër in isolatie

De Australier die in zijn woning in Brisbane in isolatie wordt gehouden omdat hij symptomen van het coronavirus vertoond is net teruggekeerd van een bezoek aan de Chinese stad Wuhan. Dat heeft de Australische nieuwszender ABC bekend gemaakt.

De man was aan het herstellen van een ziekte aan de luchtwegen, een van de symptomen van het virus. Reden voor de gezondheidsautoriteiten de man te testen op het coronavirus en hem in isolatie te houden totdat de resultaten daarvan bekend zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties komt woensdag in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus.

SARS

Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste. Maandag werd door China bekendgemaakt dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens.