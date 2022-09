COA ziet af van aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant

Daarmee is de komst van driehonmderd extra asielzoekers naar de gemeente Noordoostpolder van de baan. Dat wil zeggen: voorlopig. Het COA houdt immers de grond die het van een boer heeft gekocht. „We blijven in gesprek met de gemeente over wat er nog wél mogelijk is”, zegt een woordvoerder van het COA.

Afgelopen weken hebben zowel het COA als staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gesprekken gevoerd met omwonenden, met gemeenteraadsleden en dorpsraden van Bant, Luttelgeest en Kuinre. „Daaruit is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een aanmeldcentrum”, zegt een COA-woordvoerder.

Wat daarbij ook meespeelt, is dat gemeente Noordoostpolder, waar Bant onder valt, al veel asielzoekers opvangt. In Luttelgeest, pal naast de plek waar het COA het aanmeldcentrum had voorzien, staat al 35 jaar een asielzoekerscentrum. Momenteel worden daar duizend asielzoekers opgevangen. De gemeente had na de vorige immigratiepiek in 2015 de bewoners beloofd dat het bij die duizend zou blijven. Van der Burg, die vorige week nog een inloopavond voor bewoners bezocht, zei dat het kabinet theoretisch gezien de mogelijkheid heeft het aanmeldcentrum door te drukken. Toch liet hij al doorschemeren dat hij het niet op de spits wilde drijven. „Ik heb geen belang bij een conflict.”

’Super!’

Hillie de Jong, die als buurtbewoners het protest leidde tegen het aanmeldcentrum, kan nauwelijks geloven dat het project echt van de baan is. „Super! Heel veel mensen in de gemeente zeiden: ’We zijn het met je eens, maar waar begin je aan. Ze drukken het toch wel door’. Zo zie je maar dat we een goed verhaal hebben. We dragen ons steentje al ruimschoots bij. Het gaat nu goed, dus laat het zo.”

Het COA wilde in Bant een aanmeldcentrum stichten waar asielzoekers zich op afspraak zouden kunnen melden. Het was bedoeld om Ter Apel te ontlasten. Asielzoekers zouden dan telkens maar een paar dagen in Bant blijven. Momenteel fungeert ook het AZC Budel als overloop van Ter Apel. Het defensieterrein in Zoutkamp wordt momenteel klaargemaakt als aanmeldcentrum.