Donors bij Sanquin kunnen vanaf volgend jaar hun bloed laten checken op ziektes

Er zijn volgens Sanquin-directeur Tjark Tjin-A-Tsoi meerdere voordelen bij dit nieuwe concept. „Voor de donor kan er ziekte worden voorkomen. We speuren naar signalen, waardoor er in een heel vroeg stadium door de donor zelf of door de medische zorg kan worden ingegrepen. In brede zin kunnen we met dit preventieve screenen de exploderende gezondheidskosten in onze samenleving helpen indammen. En daarnaast worden we zo voor hopelijk nog meer mensen interessant. We zetten in op een grotere donorcommunity die een goede afspiegeling vormt van de samenleving. Met name de plasma-inzameling hopen we te intensiveren, want er is een enorme vraag naar plasma-geneesmiddelen.”

Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat bijna alle donoren – nu ongeveer 400.000 – willen meewerken aan preventieve geneeskunde door ziekte in het bloed op te sporen. Op de vraag of de donor een persoonlijke terugkoppeling wil als er iets gevonden wordt, zegt nog steeds ongeveer driekwart ja. „Men staat dus heel positief tegenover ons aanbod, waarmee we in januari in pilots starten. We noemen het wetenschappelijk donorschap”, vertelt de Sanquin-directeur.

Sanquin-directeur Tjark Tjin-A-Tsoi

Trouw

Sanquin begint met het analyseren en terugkoppelen van gegevens die al gemeten worden: hemoglobine, ferritine, bloeddruk, hartslag, bloedgroep en uitslagen van testen op infectieziekten. Gevolgd door research naar de vroege stadia van diabetes, hart- en vaatziektes, immuunproblemen en kanker. Omdat donors meerdere keren per jaar komen en heel trouw zijn, kan Sanquin snel een vlaggetje plaatsen als er verandering optreedt.

"Preventieve geneeskunde is echt de toekomst"

Tjark Tjin-A-Tsoi: „Belangrijk is dat alles op het gebied van privacy en vrijwilligheid goed geregeld wordt. We willen de donor hoe dan ook actief ondersteunen bij het monitoren en verbeteren van de gezondheid. Ik kan me voorstellen dat met leefstijlinterventie iemand dan al een heel eind komt. Preventieve geneeskunde is wat mij betreft echt de toekomst.”

Maar niet alleen voor de individuele donor is er winst te behalen, stelt de directeur. „Landelijk kunnen deze screenings een early warning-systeem vormen voor ons land. Nu grijpen we pas in als er een ziekte is. Door actiever data te verzamelen, te onderzoeken en te delen, draag je bij aan preventieve geneeskunde. Ook bij pandemieën. We hebben tijdens deze coronacrisis goed onderzoek kunnen doen naar antistoffen in bloed. Het westnijlvirus werd ook via de bloedbank gedetecteerd.”

Gekeurd

Sanquin-donors worden voor elke donatie medisch gekeurd om zowel de veiligheid van de donor te borgen als die van de ontvanger van het verkregen bloedproduct. Nu nog wordt alleen getest op bloed-overdraagbare infecties.