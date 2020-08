Ⓒ Serge Ligtenberg

De tropische hitte raakt ook de strijders tegen Covid-19. In corona-teststraten van de GGD trachten verpleegkundigen nieuwe besmettingen van het oplaaiende virus te achterhalen. Maar dat werk is met deze hittegolf in de beschermende plastic kleding uitgedraaid op een wel heel warme klus.