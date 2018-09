Dieet van pissebedden tegen hooikoorts

Hoofdredacteur Jossine Modderman van LindaNieuws heeft ook last van hooikoorts en hoorde via via dat het eten van een pissebed zou helpen: ,,Ik ben best avontuurlijk, dus ik dacht: ik doe dit gewoon. Het blijft een gore gedachte maar met een smoothie glijdt hij zo naar binnen. De volgende ochtend had ik nergens last meer van en collega's zeiden dat ik er veel beter uitzag'', vertelt Modderman aan het AD.

Volgens de eters smaken pissebedden enigszins naar vis. Een verklaring hiervoor is dat pissebedden vroeger in zee leefden.

Immunotherapie

Hoewel het eten van pissebedden volgens Jossine wellicht als een placebo werkt, heeft KNO-arts Ranny van Weissenbruch een andere verklaring: ,,Pissebedden bevatten dezelfde moleculen als stoffen die een allergische reactie veroorzaken bij hooikoortspatiënten. Het eten van pissebedden werkt hetzelfde als immunotherapie'' vertelt de KNO-arts aan RTV Drenthe.