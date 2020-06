Rutte blijft erbij: fans, fluister bij een doelpunt

Ⓒ ANP

Den Haag - Als mensen straks in de voetbalstadions zich niet beperken tot fluisteren, dan is er een probleem, zegt premier Mark Rutte. „Even simpel gezegd: dan hebben we echt een probleem. Dan gaat het dus niet. We gaan het bekijken”, zei Rutte tijdens het coronadebat tegen SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. Zij kan zich als Feyenoord-fan niet voorstellen dat er in de Kuip na een doelpunt wordt gefluisterd.