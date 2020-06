Tweede Kamer debatteert over coronacrisis

Minister De Jonge (Volksgezondheid) maakte donderdag bekend dat verplegers, verzorgenden en ondersteunend personeel die tijdens hun werk met corona te maken hebben gehad een bonus van 1000 euro krijgen.

Bekijk ook: Zorgpersoneel krijgt bonus van 1000 euro netto

Maar het kan zijn dat het personeel door dat extraatje net boven de inkomensgrens om toeslagen te krijgen uit komt. Dat geldt ook voor de medewerkers die meer hebben verdiend omdat ze tijdens de crisis overuren hebben gemaakt.

Dat schiet bij de linkse oppositie in het verkeerde keelgat. „Zorgverleners hun toeslagen afpakken? Dat mag absoluut niet gebeuren”, zegt SP-fractieleider Marijnissen. „Hier moet het kabinet iets aan doen”, vindt ook PvdA-fractieleider Asscher.

Versoepelingen

Het kabinet zal zich daarnaast moeten verantwoorden voor de ruimer dan gedachte versoepelingen die het vanaf 1 juli door heeft gevoerd. Zo zijn evenementen, met voorwaarden, weer toegestaan en mogen ook de sekswerkers weer aan de slag.

Het coronadebat was op de piek van de crisis het enige debat dat de Tweede Kamer nog voerde. In de ochtend was er een technische briefing, met vaak RIVM-directeur Van Dissel die toelichting gaf op de medische situatie. In de middag volgde dan het debat, met de laatste keren vooral premier Rutte en ministers De Jonge en Van Rijn (Medische Zorg) als afvaardiging van het kabinet. Aan die crisisstructuur komt nu voorlopig een eind. De Tweede Kamer gaat volgende week donderdag bovendien met reces.

Verslaggever Leon Brandsema volgt het debat.