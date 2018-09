Vondelingenkamer opent maandag in Middelburg

De stichting opende in september vorig jaar een eerste vondelingenkamer in Papendrecht. Een tweede kamer volgde in november in Groningen en een derde in april van dit jaar in Oudenbosch, West-Brabant.

De vondelingenkamer in Middelburg ligt op het Karel Doormanplein 15. De kamer heeft een aparte ingang vanaf het pad dat achter de tuinen loopt en is te herkennen aan het naambord van de Beschermde Wieg.

Tot nu toe is het nog niet voorgekomen dat een baby is achtergelaten bij een van de kamers van de stichting. Het te vondeling leggen van een baby is in beginsel strafbaar, maar de juridische mogelijkheden zijn beperkt om een particuliere voorziening tegen te houden waar vrouwen hun kind anoniem kunnen achterlaten. Voormalig staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid liet eerder weten niet van plan te zijn om op te treden tegen vondelingenkamers.