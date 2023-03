Code geel in bijna heel het land om zware windstoten

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Kees van de Veen

De Bilt - Op Noord-Brabant en Zeeland na geldt in heel Nederland maandag code geel. Het KNMI meldt dat er zware windstoten voorkomen van meer dan 75 kilometer per uur. In het noorden en westen kunnen de windstoten snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur bereiken. De wind komt uit het zuidwesten.