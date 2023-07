1500 kilo cocaïne gevonden tussen de bananen in Vlissingen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Douane

VLISSINGEN - De douane heeft woensdagmorgen in de haven van Vlissingen ongeveer 1500 kilo cocaïne gevonden in een container met pallets bananen. „Het is de grootste partij drugs die dit jaar in Zeeland is gevonden”, zegt het Openbaar Ministerie.