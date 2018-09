'Sekse baby niet registreren bij aangifte'

„De aangifte bij de gemeente is het eerste moment dat je een officieel label opgeplakt krijgt. Je komt daar vervolgens alleen met heel veel gedoe van af. Kinderen kunnen prima worden ingeschreven zonder daarbij hun sekse te vermelden”, aldus Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Burgers zijn prima te identificeren aan de hand van hun naam, geboortedatum en -plaats en via hun burgerservicenummer, vindt GroenLinks.

De partij hamert net als D66 al langer op afschaffing van sekseregistratie die geen enkel doel dient. Het kabinet onderzoekt al een tijdje of de sekseregistratie uitgebreid of afgeschaft kan worden. Uitbreiden zou dan kunnen met de keuze 'neutraal'.

De VVD in de Tweede Kamer wil „waar mogelijk” af van de verplichte geslachtsregistratie op officiële documenten. Kamerlid Jeroen van Wijngaarden: „Het is helemaal niet belangrijk dat er bijvoorbeeld op je rijbewijs man of vrouw staat. Je moet kunnen rijden. Datzelfde geldt voor officiële papieren bij de douane of je werk. Ik kan me voorstellen dat registratie in de gemeentelijke basisadministratie wel noodzakelijk kan zijn.'