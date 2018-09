Asscher hoopt op akkoord met Marokko in zomer

Al maanden praat hij met zijn Marokkaanse collega over wijzigingen in het verdrag, dat de uitbetalingen van Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko regelt. Asscher wil die uitkeringen aanpassen aan het levenspeil in Marokko. In dat geval gaan ze flink omlaag. De Marokkaanse regering weigerde tot nog toe hieraan mee te werken.

Asscher had eerder al aangekondigd dat hij het bestaande verdrag zou opzeggen als de Marokkaanse regering blijft weigeren het verdrag aan te passen. Om dat te regelen, diende hij eerder een wet in in de Kamer, maar de behandeling daarvan is op zijn verzoek in verband met de onderhandelingen opgeschort.

De Tweede Kamer is bereid Asscher de extra tijd te gunnen. Maar als het begin september nog niet rond is, moet de opzegging van het verdrag wel meteen in de Kamer worden behandeld, stelt VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn.