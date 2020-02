Zakkenroller grist 32 telefoons van carnavalsvierders Breda

De telefoons zijn vermoedelijk gestolen van carnavalsvierders in het centrum van de stad. De politie is op zoek naar de eigenaren.

De zakkenroller viel door de mand toen agenten hem vanwege een overtreding wilden controleren. Hij zat op de fiets en ging ervandoor. Hij vluchtte ’een nogal drassig’ weiland in, aldus de politie. „De man gooide tijdens het vluchten zijn rugzak in een sloot. Helaas kon de man niet direct aangehouden worden.”

Foutje

Agenten troffen tientallen mobieltjes in de gedumpte rugzak aan. Maar dat was niet het enige. Hij was namelijk vergeten zijn identiteitskaart uit zijn rugzak te halen. „In paniek maakt iemand toch fouten...”, concludeert de politie. De man mag zichzelf komen melden voor verhoor, anders komt de politie langs.