NRC en De Limburger moeten verhalen over CDA’er Knops rectificeren

In elke digitale versie van beide media over deze beschuldiging moeten NRC en De Limburger een link naar de uitspraak plaatsen, voorzien van de tekst: „De rechter heeft geoordeeld dat de in dit artikel gepubliceerde beschuldiging van „bevoordeling van tienduizenden euro’s” onrechtmatig is ten opzichte van Knops.”

NRC Media en Mediahuis Limburg moeten bovendien de proceskosten en de nota van de advocaat van Knops betalen.

Twee jaar geleden schreven de kranten dat Knops ’voor tienduizenden euro’s’ bevoordeeld zou zijn bij de aankoop van een lap grond die hij kocht in de zogenoemde ’ruimte-voor-ruimte-regeling’. Deze regeling voorzag in het slopen van oude varkensstallen in ruil voor woningbouw. Knops zou die grond te goedkoop gekregen hebben. Knops zelf stelt dat hij het normbedrag betaalde.

NRC-journalist Joep Dohmen zegt in een eerste reactie dat Knops op bijna alle punten in het ongelijk is gesteld. „We mochten schrijven dat hij bevoordeeld is”, aldus Dohmen. „Alleen het bedrag dat we noemden, tienduizenden euro’s, is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd, en dat moet gerectificeerd worden.”

NRC en De Limburger gaan nog overleggen of er hoger beroep wordt aangetekend.

Knops kwam in zijn betoog op 12 mei voor de rechtbank op voor „slachtoffers van de bende van Dohmen”, waarmee hij duidde op NRC-journalist Joep Dohmen. „Velen zijn getraumatiseerd, bang en geruïneerd”, aldus Knops in zijn pleitnota, die door Dohmen werd getweet. „Telkens hetzelfde patroon. Brutaal, intimiderend, bewijslast omkeren en ’hoor en wederhoor’ als afvinklijstje.”

Het huidige CDA-Kamerlid sprak in dit verband over laster, kwaadsprekerij en anonieme bronnen.