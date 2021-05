Dodental metroramp Mexico stijgt naar 25

Ⓒ REUTERS

MEXICO-STAD - Het dodental als gevolg van een metro-ongeluk in Mexico-Stad is woensdag opgelopen tot 25. Het hoofd van het agentschap voor civiele bescherming in de hoofdstad van Mexico, zei op een persconferentie dat er nog 38 mensen in het ziekenhuis liggen en dat ongeveer driekwart binnenkort zal worden ontslagen.