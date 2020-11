Man vast voor stelen geld bij onbemande kraampjes

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

WARFFUM - Een 34-jarige man uit Assen wordt verdacht van een reeks diefstallen bij onbemande kraampjes met onder meer eieren, bloemen en groenten langs de weg in onder meer Warffum, Pieterburen en Uithuizermeeden in Noord-Groningen. In enkele gevallen zou hij ook geld uit kerken hebben gestolen, meldt de politie.