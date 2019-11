’Deze man ontvoerde Naima Jillal’

De politie spreekt van een ’zeer zorgwekkende vermissing’. Jillal werd voor het laatst gezien aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid. Ze woont in deze straat. Op de kruising met de Leonard Bernsteinstraat stapte ze rond half 10 in een donkere personenauto.

De man van wie de beelden worden getoond, is gefilmd in de buurt van de woning waar Naima Jillal verblijft als ze in Nederland is. Ook uit onderzoek van de landelijke eenheid van de politie is gebleken dat deze man mogelijk met de verdwijning van Jillal te maken heeft. Hij is dan ook verdachte, laat de politie weten.

De politie hoopt dat mensen de man herkennen en dat getuigen die hem hebben gezien, zich bij bij de politie melden. Jillal is een bekende van de politie. Ze komt ook voor in een groot lopend onderzoek, genaamd Dobricic, naar cocaïne en corruptie rond Roger ’Piet Costa’ P.

De politie houdt met het ergste scenario rekening. Ze kan zijn omgebracht, maar ook zijn ontvoerd als gevolg van een conflict in het criminele circuit.

