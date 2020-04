’Helft coronapatiënten op intensive care heeft stollingen’

Het onderzoek werd uitgevoerd in drie Nederlandse ziekenhuizen: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Rotterdams Erasmus Medisch Centrum. Artsen wereldwijd merkten al dat patiënten met Covid-19 ook tromboseverschijnselen hebben. Dit onderzoek toont nu aan hoe groot het probleem werkelijk is.

„We wisten niet dat zoveel coronapatiënten een trombose-complicatie kregen”, zegt hoogleraar Interne Geneeskunde Menno Huisman (LUMC) die samen met internist Rik Endeman (Erasmus MC) het onderzoek leidde. „De resultaten zijn wereldwijd met verbazing ontvangen. Men hield zich tot nu toe vooral bezig met infecties in de longen en de gevolgen daarvan, maar niet met trombose-complicaties.”