Politie roept vakantiegangers op om uit te kijken naar Taghi

Op de foto’s zien de twee er duidelijk ouder uit en zijn ze afgebeeld met een baardje en ook met een bril.

Ridouan Taghi (links) en Saïd Razzouki (rechts). Ⓒ Politie

Ruim anderhalf jaar nadat Taghi uit Vianen en Razzouki uit Utrecht op de Nationale Opsporingslijst zijn gezet, lijken politie en OM nog geen idee te hebben waar ze zich bevinden. Taghi zou zich in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Spanje, Marokko of Dubai schuilhouden. De politie roept vakantiegangers in deze landen en continenten op, om uit te kijken naar de voortvluchtige gangsters.

De gouden tip over de verblijfplaats van een van de twee levert 100.000 euro op. Nieuwe informatie over de zoektocht verstrekte de politie niet.

Allerhoogste prioriteit

Politie en justitie zeggen dat de jacht op de twee de allerhoogste prioriteit heeft. Taghi en Saïd Razzouki worden verdacht van betrokkenheid bij zeker zes liquidaties en pogingen daartoe. Justitie ziet Taghi als de absolute leider van een ‘geoliede moordorganisatie’, die criminele opponenten en door een blunder ook een volstrekt onschuldige man vermoordde.

Razzouki zou zijn rechterhand zijn. De man die het OM ziet als zijn linkerhand, Mao M., werd recent opgepakt in Suriname en zit inmiddels in Nederland vast.

Het tonen van de tekeningen volgt kort nadat voor het eerst kroongetuige Nabil B, werd gehoord in het zwaarbeveiligde justitieel complex Schiphol. De broer van Saïd Razzouki, Mohammed, had een aanvaring met B. in de zittingszaal tijdens de verhoren.

