'Grieken sturen aan op clash'

Dat zegt Tom de Bruijn, jarenlang ambassadeur van Nederland in Brussel en tegenwoordig D66-wethouder in Den Haag, tegen de Financiële Telegraaf. Volgens hem is het gebruikelijk dat beide partijen de spanning opvoeren. „Maar nu wordt er toch met vuur gespeeld en lijken de emoties de overhand te krijgen boven het verstand.”

Eerder dit jaar was De Bruijn nog optimistisch. Hij zat namens de Europese Commissie in de Taskforce for Greece en hoopte dat de nieuwe regering in Athene corruptie en fraude echt te lijf zou gaan. Maar nu constateert hij dat Griekenland geen millimeter is opgeschoten met de nieuwe premier.

Hoe schat u de situatie nu in?

„Die is zeer ernstig. Daar waar ik enkele maanden geleden een mislukking van de onderhandelingen onwaarschijnlijk achtte, is die nu een reële mogelijkheid. Niet alleen als een ongeluk, maar ook in toenemende mate als bewuste keuze.”

Lees hier het volledige (premium)artikel.